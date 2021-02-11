Ağaçların dallarını kaplayan pembe ve beyaz çiçekler, bulundukları bahçeler ile arazilerde güzel manzaralar oluşturdu.

Badem ağaçlarının rengarenk görüntüsü fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

"Ağaçlar bahar gelmiş gibi"

Kent sakinlerinden Efkan Kılıç, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle badem ağaçlarının çiçek açtığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ağaçlar bahar gelmiş gibi çiçek açtı. Bu aralar sıcaklık Tekirdağ'da mevsime göre biraz yüksek. Yarından sonra havalar soğuyacak ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk nedeniyle çiçekler de solacaktır."