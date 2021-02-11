Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un köy okullarında yüz yüze eğitiminin 15 Şubat'ta başlayacağını açıklaması üzerine Iğdır'da okullarına koşan öğretmenler, öğrencilerine kavuşacakları gün için son hazırlıkları tamamladı.

Aras Dağları'nın eteklerinde bulunan 1800 rakımlı Alibeyköy Ortaokulu'nda görevli öğretmenler de koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan okullarını dersbaşı yapılacak güne hazırlıyor. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki okullarına gelen öğretmenler, okulun iç ve dış cephesini boyadı, bahçe temizliği yaptı.

Iğdır Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlaması kararının öğretmenleri mutlu ettiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimin gerekli önlemler alınarak başlayacağının altını çizen Gönen, "Bu zaman zarfında öğretmenlerimiz olağanüstü gayretle uzaktan eğitim faaliyetleri yürüttü, onlara müteşekkiriz. Fedakarlığın ne olduğunu uzaktan eğitim sürecinde de gösterdiler." dedi.

Gönen, öğretmenlerin eskiden olduğu gibi öğrencilerle yüz yüze olmaktan büyük mutluluk duyacağını dile getirerek, "Okullarımız eskiden olduğu gibi yine cıvıl cıvıl, canlı, eğitim ve öğretim adına başarı üreten yerler olarak devam edecektir. Bu yüz yüze eğitim sürecinin sağlıklı şekilde, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde başarılı bir süreç olmasını diliyorum. Yeni süreçte öğretmen ve öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

"Okula gelemeyen öğrencilerimize biz gittik"

Alibeyköy Ortaokulu Müdürü Ali Yıldız, uzaktan eğitim sürecinde internet dolayısıyla zorluklar yaşadıklarını ancak öğretmenlerle el ele vererek bunun üstesinden geldiklerini aktararak, "Dağ köyünde bulunmamızdan dolayı özellikle çocukların internete erişiminde sıkıntıların yaşandığı bir bölgedeyiz. Bu süreçte öğrencilerimiz her ne kadar okula gelmese de biz öğrencilerimize gitmeye çalıştık." dedi.

Öğretmenlerin fedakarlık yaparak her an açılacakmış gibi okula geldiklerini ve hazırlıklarını yapıklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"15 Şubat'ta okulların açılacak olmasından dolayı hazırlıklarımızı yaptık ve artık öğrencilerimizi bekliyoruz. Heyecanlıyız, uzun bir aradan sonra tekrar öğrencilerimize kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin yapılacağı dönemde öğrenciler evlerine dağıldıktan sonra her yeri dezenfekte edeceğiz. Okulumuzun ve sınıfların tamamının girişine dezenfektanlar bırakmak suretiyle, öğrencileri bilgilendirerek bu virüse karşı alınması gereken gerekli önlemleri alacağız. Okulumuz hazır, biz öğrencilerimizi bekliyoruz."