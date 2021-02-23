Merkez Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Eve baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

5 ayrı ilden kumar oynamak için geldiler

Nevşehir, Kayseri, Ankara, Yozgat ve Kırıkkale'den kumar oynamak için Kırşehir'e geldikleri belirlenen 5 kişi, yurda kaçak yollarla girmeleri ve oturum izinlerinin olmaması nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu şahısın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ekipler, evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk lirası buldu.

Şüphelilerin masa, sehpa yerine tüm odalarda yere serilen halı ve battaniyeler üzerinde kumar oynadıkları öğrenildi.