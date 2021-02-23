Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burhaniye'de jandarma ekiplerince 1 kilo 275 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 275 gram kubar esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kente otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, aracı takibe aldı.
Bir süre sonra otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo 275 gram esrar ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki E.Ö, H.A, Z.S ve E.D'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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