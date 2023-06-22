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Güncel
AA 22.06.2023 18:29

Kırşehir'de kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından Kırşehir'de CİMER sorumlusu kamu personeline eğitim verildi.

Kırşehir'de kamu personeline CİMER eğitimi verildi

Kırşehir Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü organizasyonunda Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, CİMER'deki her başvuruyu çok önemsediklerini söyledi.

Devlet ve milletin ayrılmaz parçalar olduğunu vurgulayan Buhara, "Vatandaşlarımızın şikayet, talep ve önerilerini paylaştığı CİMER çok önemli bir iletişim mekanizmasıdır. Şeffaf devletin, vatandaşı önemseyen devletin gereği olarak kamu görevlisi vatandaşlarımıza karşı her zaman güler yüzle davranmalıdır. Esas olan insandır. Ahi kenti Kırşehir olarak CİMER'deki her başvuru ve talebi önemseyerek çalışıyoruz." dedi.

İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin de CİMER ile ilgili teknik bilgiler verirken, "Vatandaşların şikayet, talep görüş ve önerilerinin hızlıca işleme alınıp, değerlendirilip sonuçlandırılması amacıyla vatandaş odaklı görev yapılıyor. Türkiye genelinde uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla sisteme yeni tanımlanan personelleri bilgilendirip, var olan personelin de bilgilerini güncelleyerek sistemin daha etkin ve başarılı kullanılmasını sağlamak ve var olan vatandaş memnuniyetini daha da arttırmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından CİMER koordinatör ve uzmanları tarafından eğitim verildi.

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