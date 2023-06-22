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Güncel
İHA 22.06.2023 18:17

Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde akülü bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kız kardeş yaralandı.

Akülü bisiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Günorta Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi.

Akülü bisiklet ile seyir halinde olan E. Ş. (13) ve kardeşi C.Ş. (16) Fabrika Caddesine seyir halinde olan İ. K. hakimiyetindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 2 kız kardeş yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. ihbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından C.Ş. ve kız kardeşi E. Ş Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Isparta Trafik Kazası
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