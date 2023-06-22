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Güncel
AA 22.06.2023 17:57

Çanakkale'de uyuşturucu üretim düzenekleri ele geçirildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ile uyuşturucu ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu üretim düzenekleri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarıyla ilgili iki adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu üretiminde kullanılan iklimlendirme çadırı ile ısı, ışık, yalıtım, havalandırma ve gübreleme düzeneklerine sahip iklimlendirme sistemi, hassas terazi, 100 gram uyuşturucu madde, 12 adet tabanca fişeği, kurusıkı tabanca ve cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Çanakkale Uyuşturucu
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