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Güncel
TRT Haber 22.06.2023 16:53

Bin adet kınalı keklik doğaya salındı

Amasya’da keklik popülasyonunu korumak için bin adet kınalı keklik doğaya salındı.

Bin adet kınalı keklik doğaya salındı
[Fotograf: TRT Haber]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün doğaya yaban hayvanı yerleştirme projesi kapsamında kınalı keklik iki farklı bölgede doğaya salındı.

Günün erken saatlerinde yapılan programa Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Şube Müdürü Muammer Toraman, Amasya İl Şube Müdürü Habibe Yolcu, Göynücek İlçe jandarma Komutanlığı görevlileri, Amasya Avcılar Derneği Başkanı İbrahim Çakar, Göynücek Avcılar Derneği Başkanı Veysel Başaran ve üyeleri, Karayakup Köyü muhtarı Seyfettin Kiraz, kurum personeli ve yöre halkı katıldı.

Bin adet kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü bu proje ile keklik popülasyonunu korumak ve zararlılara karşı biyolojik mücadele etmeyi hedefliyor. 

Haber: Umut Yeşilyurt

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