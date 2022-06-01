İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaman ilçesine bağlı Kargınyenice köyünde, kadınlara yönelik uygulama ve projelerle ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve 35 kadının katıldığı toplantıda, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekibi, KADES'i anlatarak 29'nun uygulamayı yüklemesini sağladı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekibi de uyuşturucuyla mücadele ve gençlerin korunmasına yönelik En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında bilgi verdi.

Ekipler, ayrıca okulda öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmini izleterek, jandarmanın faaliyetlerini anlattı.