Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Dinçer, 3 Haziran'da başlayacak Aksaray Bilim Festivali'nin 3 gün süreceğini söyledi.

Kentte ilk defa bilim festivali düzenlediklerini aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Bilim merkezimiz ülkemizdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek, teknolojik gelişmelere katkı sağlayarak geçlerimize bilimi sevdirmek ve şehrimizi marka şehir haline getirmek için açtığımız bir mekan. Hizmete girdiğinden bugüne kadar Aksaray Bilim Merkezi'mizi 50 bine yakın vatandaşımız ziyaret etti. Gençlerimizden ve okullarımızdan yoğun talep alıyor tesisimiz. İçerisindeki teknolojik aletleri geliştirip, daha üst noktalara getirmek için de çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizde bu kapsamda 4 bilim festivali düzenlenmiş. Aksaray'ımızı hep beraber Türkiye'ye tanıtacağız. Gençlerimize ise burada bilimi sevdireceğiz. Dene yap atölyeleri ve uygulamalarımızla gençlerimizi birçok bilimsel deney yapmasına ve yönlendirmesine fırsat sağlamış olacağız."

Dinçer, festivalin açılışına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılacağını ifade etti.

Program soru cevabın ardından sona erdi.