Çok Bulutlu 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 28.06.2023 19:31

Kırşehir'de ilk tarımsal ürün hasadı yapıldı

Kırşehir'de şehrin ilk arpa hasadı Ziraat Odası Başkanı ve Tarım İl Müdürü'nün katılımı ile yapıldı. Sel nedeniyle zarar gören arazilerde de verimin yüksek olması bekleniyor.

Kırşehir'de ilk tarımsal ürün hasadı yapıldı

Çiftçinin hasadını yerinde izleyen Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak yaptığı açıklamada;

"Çiftçimizin ilk ürün hasadında Tarım İl Müdürü Duran Seçen ile birlikte yanlarında olmak istedik. Sel nedeniyle zarar gören arazilerde de verimin yüksek olacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.

Arpa hasadında dönüm başına 300-400 kilogram aralığında verim beklediklerini aktaran Toprak, "Çiftçimize Ziraat Odası olarak ürünlerini TMO alım noktalarında satmaları tavsiyesinde bulunduk. Biliyoruz ki piyasa fiyatları TMO fiyatlarının bin 500- 2 bin lira altında bu nedenle üreticimizin de doğru tercih yapmasından yanayız. İl genelinde de verimin yüksek olacağı kanaatini taşıyoruz. Şehrimize ilk hasat bereket dolu olsun" diye konuştu. 

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Aydın'da yurtlarda kalan depremzedeler bayramı memleket hasretiyle karşıladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Fed'den para politikasında daha fazla sıkılaşma sinyali
20:18
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldı
20:11
Bakan Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
19:39
Altun: Menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır
19:56
İki bina arasına sıkışan kurbanlığı itfaiye kurtardı
19:34
Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
Şampiyon milli tekvandocu Nafia Kuş, Adana'da klasik arabayla tur attı
FOTO FOKUS
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor
Fransa'da polis 17 yaşındaki çocuğu öldürdü: Protestolar büyüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ