Kırşehir'de ilk tarımsal ürün hasadı yapıldı

Çiftçinin hasadını yerinde izleyen Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak yaptığı açıklamada;



"Çiftçimizin ilk ürün hasadında Tarım İl Müdürü Duran Seçen ile birlikte yanlarında olmak istedik. Sel nedeniyle zarar gören arazilerde de verimin yüksek olacağı kanaatini taşıyoruz" dedi.



Arpa hasadında dönüm başına 300-400 kilogram aralığında verim beklediklerini aktaran Toprak, "Çiftçimize Ziraat Odası olarak ürünlerini TMO alım noktalarında satmaları tavsiyesinde bulunduk. Biliyoruz ki piyasa fiyatları TMO fiyatlarının bin 500- 2 bin lira altında bu nedenle üreticimizin de doğru tercih yapmasından yanayız. İl genelinde de verimin yüksek olacağı kanaatini taşıyoruz. Şehrimize ilk hasat bereket dolu olsun" diye konuştu.