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Güncel
AA 28.06.2023 18:04

Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu

Kastamonu'da kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralananlar hastanelere başvurdu.

Kastamonu'da 72 acemi kasap hastanelik oldu

İl genelinde bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralanan 72 kişi, başvurdukları hastanelerde tedavi edildi.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilen Aydın Çiftçi, gazetecilere, kurban keserken ayağı kaydığı için bacağındaki tendonların zarar gördüğünü söyledi.

Hayvan keserken çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Çiftçi, "Kol, bacak, bel kısımlarına dikkat etsinler, yoksa benim gibi bu şekilde bacağı çıkarabilirler" ifadesini kullandı.

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