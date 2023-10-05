Kırşehir'de hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı mahallelerde otomobillerden araç ruhsatı, oto teybi, bagajlardaki inşaat ve hırdavat malzemeleri, bellek, ev anahtarı, güneş gözlüğü ve elektronik eşya çalınmasıyla ilgili 95 saatlik güvenlik kamerası kaydı izledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.K, A.E, E.E.K. ve H.Ç, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı, çaldıkları malzemeler ele geçirildi.

Hırsızlık için modeli düşük, kapısı kolay açılabilen araçları tercih ettiği belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.