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Güncel
AA 04.10.2023 18:09

Yalova'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Yalova Belediyesi tarafından barınakta 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Yalova'da 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Vali Hülya Kaya ve Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe katılan anaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

Etkinliğe katılanlara "Hayvan dostu öğrenci" madalyasının verildiği programda konuşan Tutuk, "Çocuklarımızla 'ilk mama' etkinliği yaptık. Düzenli olarak Veteriner İşleri Müdürlüğümüz mama desteğinde bulunuyor. Sokaklardaki hayvanlarımız güvende karınları aç değil, onlara canımız gibi bakıyoruz. Bugün bir sokak hayvanını bir hemşehrimize sahiplendirdik. Satın almayın, müdürlüğümüze gelerek bir canımızı sahiplenebilirsiniz" dedi.

Barınaktan 3 yaşındaki köpeği sahiplenen Oğuzhan Erdoğan ise bu özel günde ona yeni bir yuva olmak istediğini belirterek, ona "Ateş" ismini verdiğini dile getirdi.

Program, öğrenciler ve müdürlük çalışanlarıyla toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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