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Güncel
AA 04.10.2023 17:55

Bursa Devlet Tiyatrosu sezonu "Mai ve Siyah" oyunuyla açtı

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), sezonun ilk gösteriminde "Mai ve Siyah" oyununun dünya prömiyeriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Bursa Devlet Tiyatrosu sezonu "Mai ve Siyah" oyunuyla açtı

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden Ceren Olpak tarafından uyarlanan oyun, Ece Okay'ın yönetmenliğinde ilk kez Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelendi.

Gerçek hayat ile hayali arasında sıkışan ve giderek daralan iç dünyasında var oluş mücadelesi veren şair Ahmet Cemil'i eksene alarak Osmanlı'nın son dönemlerine de ışık tutan oyunun ışık tasarımı Ali Karaman, dekor tasarımı Cenk Oral, kostüm tasarımı Gökçe Şener, müzikleri Can Atilla, koreografisi ise Filiz Dursunoğlu imzasını taşıyor.

Oyunda, Nejat Orbay Sehlikoğlu, Serdar Seçkin, Serkan Çetinkaya, Nazlı Ceren Argon, Çağrı Zora, Cansu Yılmaz, Nergiz Acar, Deniz Orakçı Yavuz, Diyar Gönülalçak, Efecan Baştürk, Akif Oktay, Ceren Kayış, Adnan Tunalı, Mert Çifçi, Baran Balkanlar, İpek Abama, Emre Yaşa, Fatih Kasap, Zeynep Yılmaz, Nilay Çalamak, Orhan Ergün, Ferhun Yılmaz ve Başak Cemre Gürbüz rol alıyor.

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