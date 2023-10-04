Bilecik'te yanan iki otomobil kullanılmaz hale geldi

Bahçelievler Mahallesi Kemal Pamukçu Caddesi'nde seyir halindeki Emre K. idaresindeki otomobilin bagaj kısmından duman çıktı.
Bunu gören Emre K., aracı park etmek istedi. El freninin tutmaması nedeniyle geri giden araç alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Emre K. ile ailesi son anda otomobilden indi.
Yaklaşık 20 metre yanarak geri giden araç, Ali A.'a ait, park halindeki otomobile çarptı. Alevler bu araca da sıçradı.
Patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi.