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Güncel
AA 04.10.2023 16:47

Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tosya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı
[AA (Arşiv)]

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Keskin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Keskin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören sona erdi.

Törenin ardından Ulu Cami önünden Hükümet Konağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Törene, Tosya Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Karakaş, Tosya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Recep Keçeci, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafta çerçevesinde 13 Ekim'e kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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