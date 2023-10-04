Polisi görüp kaçan şüphelinin aracında uyuşturucu çıktı

Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine doğru seyir halinde olan Denizli plakalı bir araç, D-300 kara yolu üzerinde uygulama yapan ekipleri fark edince birden kaçmaya başladı.

Uygulama yapan ekipler aracın plakasını diğer ekiplere anons ederek aracın kaçtığı yönü bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı diğer ekiplerin de katıldığı kovalamaca aracın önünün kesilerek yakalanmasıyla son buldu.

Araç sürücüsü İ.K. gözaltına alınırken, kullandığı araç detaylı arama yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile araçta yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.K. hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapılarak serbest bırakıldı.