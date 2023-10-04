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Güncel
AA 04.10.2023 14:37

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte yaşadığı Afganistan uyruklu kadını zehirleyerek öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan aynı ülke vatandaşı sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli'de birlikte yaşadığı kadını zehirle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour S. ve N.K. ile avukatlar hazır bulundu.

Sanık Sakhızadeh, maktul Nadia Noorı'nin intihar ettiğini öne sürerek beraat talep etti.

Cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanan N.K. de suçsuz olduğunu savunarak, kendisine depoya demir götürüleceğinin söylendiğini, ceset taşıdığını bilmediğini öne sürdü.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanığın kadına karşı öldürme suçlamasıyla ağır tahrik ve iyi hal indirimlerinden faydalanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sabour S., "kadına karşı öldürme" suçundan, ağır tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

N.K'yi "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, yaşının küçük olması nedeniyle cezayı yarı oranda düşürerek 1 yıl olarak belirledi, hükmün açıklanmasını geri bırakıp sanığın tahliyesine karar verdi.

Olay

Afganistan uyruklu Nadia N. cesedi, 12 Ekim 2022'de Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide battaniyeye sarılı halde bulunmuş, birlikte yaşadığı aynı ülke vatandaşı Sabour S. gözaltına alınmıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ön otopside, kadının fare zehriyle öldüğü tespit edilmiş, Sabour S. emniyetteki ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle yaşadıkları tartışma sonrası yemeğine fare zehri koyarak kadını öldürdüğünü itiraf etmiş ancak ilk duruşmada bu ifadesini değiştirerek kadının intihar ettiğini öne sürmüştü.

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