Iğdır'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.A'ya yönelik çalışma yaptı.

İstanbul'dan kente gelen T.A'nın bulunduğu yolcu otobüsünü durduran ekipler, şüpheli üzerinde 183 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

T.A'nın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, fişek ve 98 gram uyuşturucu bulundu.