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Güncel
AA 04.10.2023 13:37

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticari yapıldığı bilgisine ulaştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda E.T, B.Ç, L.Ç. ve C.Ş'nin evlerinde arama yapıldı.

150.46 gram uyuşturucu, 4,36 gram başka bir uyuşturucu, tüfek, tabanca ve suçtan elde edildiği sanılan 5 bin 150 lira ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddelerin elektronik sigaraların içerisine saklandığı da belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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