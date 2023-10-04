Eskişehir'de hava sıcaklıkları artacak

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre bugün Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde az bulutlu ve açık bir havanın hakim olması bekleniyor.



Herhangi bir meteorolojik uyarının bulunmadığı raporda, sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer puslu bir hava görüleceği belirtildi. Raporda, geçtiğimiz günlerde Eskişehir ve bölge genelinde etkili olan yağışın bu günlerde bölgeden ayrılacağı belirtilirken, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmini yer alıyor. Yayımlanan tahminlere göre Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Sarıcakaya, en düşük ise 18 derece ile Mihalıççık ve Han ilçelerinde olması bekleniyor. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, yayımladığı raporda rüzgârın ise kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.