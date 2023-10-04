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Güncel
AA 04.10.2023 20:49

Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı masaya yatırıldı

Kars’ta Aras Havzası Havza Yönetim Heyeti ve Aras Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı 2. İlerleme Toplantısı yapıldı.

Aras ve Çoruh Havzaları Kuraklık Yönetim Planı masaya yatırıldı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Devlet Su İşleri (DSİ) Kars 24. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vatandaşların suyu tasarruflu kullanması gerektiğine dikkati çekti.

Suların bir kısmının kullanılmadan kaybedildiğine işaret eden Polat, "Maalesef hala su kayıp oranımız yüzde 57 civarında. Sadece DSİ ya da Tarım ve Orman Bakanlığımız değil, belediyelerimizin de bu işe el atması gerektiğini düşünüyorum. Havzadaki tüm şehirlerimize ve ülkedeki tüm bireylere su tasarrufunun önemini anlatmamız lazım." dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karaaslan da yerel yönetimleri ve halkı kuraklıkla ilgili bilinçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Karaaslan, kuraklık yönetim planlarının 2013'te hazırlanmaya başlandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"25 nehir havzası için kuraklık yönetim planlarının hazırlanması projelerinde Konya, Akarçay, Doğu Akdeniz, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Batı Akdeniz, Antalya, Burdur, Van Gölü, Fırat-Dicle, Seyhan, Ceyhan, Asi, Gediz ve Büyük Menderes olmak üzere 15 havzada çalışmalar tamamlanmıştır. Geri kalan Meriç, Ergene, Marmara, Sakarya, Susurluk, Yeşilırmak, Kızılırmak, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Aras ve Çoruh havzalarında çalışmalar devam etmektedir. Konya ve Akarçay'da ise güncelleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde tüm havzalar için kuraklık yönetim planlarının 2023 yılının sonuna kadar hazırlanması hedeflenmektedir."

DSİ Kars 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan da su kullanımının tüm dünyayı ilgilendiren bir problem olduğunu belirtti.

Su kaynaklarının dünya üzerindeki tüm insanlar ve ülkeler için dengeli dağılmadığını aktaran Kotan, "Geçmişte yaşanan tarımsal kuraklıklar, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, gelecekte daha yoğun tarımsal kuraklıklarla karşı karşıya kalınacağına işaret etmektedir. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda su kaynaklarımız yok olma riskiyle karşı karşıyadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, sunumlarla devam etti.

Toplantıya, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek ile bazı kurum müdürleri de katıldı.

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