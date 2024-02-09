Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 6 Gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüten, örgütün sözde askerleri Irak uyruklu 6 şüpheli şehir merkezinde yakalandı.



Ekipler, İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R, A.H.M.R, E.İ.F.R ve H.İ.F.R'yi gözaltına aldı. İ.F.N.R, A.A.J.R, W.A.R ve A.H.M.R.'nin emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. Diğer 2 kardeş şüpheli E.İ.F.R ve H.İ.F.R ise Kırşehir Adliyesine getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen Kahramanlar-49 Operasyonu'nda şüpheliler gözaltına alındığını duyurmuştu.