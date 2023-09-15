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Güncel
AA 15.09.2023 16:21

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kırşehir'de farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, DEAŞ bünyesinde sözde asker ve polis olarak görev yaptıkları belirlenen Irak uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, Z.Q.S.Q ve A.H.A.A'yı yakaladı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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