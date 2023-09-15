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Güncel
AA 15.09.2023 15:59

Burdur Gölü flamingoları ağırlıyor

Türkiye'de göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan ve koruma altında bulunan Burdur Gölü, pembe kanatlı flamingoları ağırlıyor.

Burdur Gölü flamingoları ağırlıyor
[Fotograf: AA]

Bu sene de kuşların göç duraklarından biri olan Burdur Gölü'nün Serenler bölgesi kıyıya yakın alanına yaklaşık 30 flamingo ulaştı.

Bölgede hem beslenen hem de dinlenen flamingolar doğal ortamlarında görüntülendi.

Suyu tuzlu olmasına rağmen zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Burdur Gölü, her yıl su kuşlarına ev sahipliği yapıyor.

Göl, Anadolu'da "allı turna" olarak da bilinen flamingoların vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor.

Son yıllarda kuraklığın ve çevresindeki sondajların etkisiyle çekilen Burdur Gölü, Göller Yöresi'nin en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor. 

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