Çok Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.04.2024 14:27

Kırşehir'de bir ortaokulda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Kırşehir Muharrem Sayan Ortaokulu'nda öğrencilerin hazırladığı projeler, düzenlenen "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda sergilendi.

Kırşehir'de bir ortaokulda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı
[Fotograf: AA]

Kırşehir'de Muharrem Sayan Ortaokulu'nda yapılan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı"nda öğretmen gözetiminde çalışma yürüten öğrencilerin fen ve teknoloji alanlarında yaptıkları araştırma ve projeler ilgi gördü.

Fuarı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, etkinlikle bilim ile teknolojinin eğlenceli ve ilgi çekici yönlerinin öne çıkarıldığını söyledi.

Kırşehir'de bir ortaokulda "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı

Fuarın, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmanın yanı sıra onları geleceğin bilim insanı ve teknoloji liderleri olma noktasında teşvik ettiğini vurgulayan Gülşen şunları söyledi:

"Bu başarılı etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da bilim fuarı ve etkinliklerle öğrencilerimizin bilim ve teknolojiyle olan maceralarını desteklemeyi sürdüreceğiz."

ETİKETLER
Kırşehir
Sıradaki Haber
Kütahya'da orman yangınında 2 hektar alan küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Düğüne gitmek üzere çıkan araç şarampole devrildi: 9 yaralı
15:18
Bakan Ersoy: Hanutçulukla mücadelede gereken tedbirleri alacağız
14:55
BM raportörleri: Gazze'deki okulların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı veya hasar gördü
14:38
Kocaeli'de depo yangını: Müdahale sürüyor
14:33
"Cennetten köşe" diye satılan ve 269 kişiye mezar olan rezidans davası başladı
14:31
Elektrikli araç bulunmayan siteye şarj ünitesi kuruldu
Trakya'da ekilen kanola yüksek sıcaklık nedeniyle erken çiçek açtı
Trakya'da ekilen kanola yüksek sıcaklık nedeniyle erken çiçek açtı
FOTO FOKUS
Öğretmen, öğrencisini "Heimlich manevrası"yla kurtardı
Öğretmen, öğrencisini "Heimlich manevrası"yla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ