Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kervansaray Mahallesi'nde farklı zamanlarda 3 otomobil ve 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili 77 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Kimlikleri belirlenen ve Konya'nın Kulu ilçesinden "otostop" yaparak Kırşehir'e geldikleri tespit edilen M.Y.D. (19) ve F.K. (19), iki ilin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Kulu'da yakalandı.

Kırşehir'e getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Çalıntı otomobillerden biri ile motosikletin bulunup sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.