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Güncel
AA 16.07.2024 12:28

Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kırşehir'de yılın ilk altı ayına ilişkin asayiş ve güvenlik çalışmaları paylaşıldı.

Kırşehir'de 6 aylık asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ocak-haziran arasında 1245 aranan kişi yakalanırken, şok ve huzur güven uygulamalarında 33 bin 390 kişi ve 10 bin 708 araç sorgulandı.

Çalışmalarda, 7 bin 921 kişiye yüz yüze KADES eğitimi verilirken, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 6 ayda düzenlenen 75 operasyonda gözaltına alınan 108 zanlıdan 28'i tutuklandı, uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde, 6 bin 3 sentetik hap ele geçirildi.

Ayrıca, yılın ilk altı ayında 224 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilirken, 21 göçmen kaçakçılığı organizatörüne adli işlem yapıldı.

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Kırşehir Uyuşturucu KADES Düzensiz Göçmenler
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