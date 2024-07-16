Giresun'un kültürel varlıkları geçmiş medeniyetlerin izlerini taşıyor

Kayadibi köyünde yer alan Meryem Ana Manastırı, bölgenin önemli kültürel yapıları arasında yer alıyor. Kayalık bir tepedeki doğal mağarada inşa edilen manastır, konumuyla dikkat çekiyor. Manastır, 4 kat ve 32 odadan oluşuyor.

Şebinkarahisar Kalesi ise Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu, Mengücekli ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin en önemli kalesi olma özelliğini taşıyor. Kalenin ilk kuruluşunun Roma öncesine kadar gittiği, surların büyük bölümünün Mengücekler zamanında yeniden yapıldığı yönünde bilgiler bulunuyor.

17. yüzyılda Şebinkarahisar sipahi reisi Taban Ahmet Ağa tarafından yaptırılan ve geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu tamamlanan Taşhan, geçmişi günümüze taşıyor. Taşhan'ın içerisinde 6 oda ve 13 dükkan yer alıyor.

Selçuklu eseri Behramşah Camii ibadete açık

839 yıllık Behramşah Camii Giresun'daki önemli Selçuklu eserlerinden biri olma özelliğini taşıyor. 16. yüzyılda yıkılıp 3 kubbeli son cemaat yeri ve tek kubbeli harim kısmından oluşan plan geleneğiyle yeniden inşa edilen camii, günümüzde ibadete açık durumda.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, 133 taşınmaz kültürel varlığa sahip Şebinkarahisar'ın Giresun'un kadim bir kenti olduğunu söyledi.

Meryem Ana Manastırı'nın milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığının tahmin edildiğini belirten Gürgenci, manastırda 1940'lı yıllara kadar ibadetin devam ettiğini, 2013-1014 yıllarında da restorasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Şebinkarahisar Kalesi'nin 11. yüzyılda inşa edildiğinin bilindiğini belirten Gürgenci, bazı dönemlerde restore edildiğini söyledi.

Gürgenci, kalenin eteklerindeki Taşhan ve Fatih Camisi'nin de 15. ve 17. yüzyıldan izleri günümüze taşıdığını vurguladı.

Gürgenci, farklı medeniyetlerin eserlerinin günümüze kadar ulaşabildiğine dikkati çekerek, "Tarih izlerini Şebinkarahisar'da görsel olarak bulmak çok mümkün ve ziyaretçilerin bunu görmesi de çok ayrı bir özellik ve güzellik" sözlerini kullandı.

"Giresun için çok doğal ve kültürel bir destinasyon"

Taşınmaz kültür varlıklarının yanı sıra doğal güzelliklere de değinen Gürgenci, şöyle devam etti:

"Şebinkarihasar Giresun için çok doğal ve kültürel destinasyon haline geliyor. Sadece taşınmaz kültür varlıklarıyla değil, doğal güzellikleri, gastronomik değerleriyle de o bölge yeni bir destinasyon halinde tüm ziyaretçilere, turistlere imkan sağlayacak. Turizmin çeşitlendirilmesi adına burada bulunan tüm eserler ilimiz için çok kıymetli, turizmin çeşitlendirilmesi adına da çok özel bir anlam ifade ediyor."