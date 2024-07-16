Kırıkkale'de 15 Temmuz ruhu: Selalar ve dualarla demokrasi nöbeti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde, vatandaşlar demokrasiye olan bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.



Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Kırıkkaleliler, mehter takımının eşliğinde coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi ve gece yarısına kadar demokrasi nöbeti tuttu. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine büyük ilgi gösterdi. Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve il protokolü ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla mehter takımı eşliğinde demokrasi yürüyüşü yaptı. Yürüyüş sırasında vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yürüyüşün ardından yeniden meydana toplanan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka sesleniş konuşmasını kurulan dev ekrandan dinledi.



"Birliktelik sayesinde hain darbe girişimini bertaraf edildi"



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlara seslenen Vali Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu minnettarlığı dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın `One minute` ve `Dünya 5'ten büyüktür` sözleriyle mazlumların sesi olduğunu vurgulayan Makas, "15 Temmuz, böylesine bir idealin, böylesine bir güzelliğin, son kalemizin düşürülme projesidir. Elhamdülillah yüce Türk milleti, bir ve beraber olarak kenetlendi ve bu birliktelik sayesinde hain darbe girişimini bertaraf etti" dedi.



Vali Makas, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin önemine ve Türk milletinin birlik ve beraberliğinin değerine dikkat çekti. Erdoğan'ın uluslararası platformda güçlü bir duruş sergilediğini ve mazlumların haklarını savunduğunu ifade etti. Başkan Önal'da, demokrasinin ve hukukun önemine vurgu yaptı. Önal, "Demokrasi, hukuk; ekmek kadar su kadar hayatidir. Demokrasi vazgeçilmezimizdir" ifadelerini kullanarak demokrasinin toplum için hayati önem taşıdığını söyledi.



"O gün de meydanlardaydık"



Demokrasi nöbetine katılan vatandaşlar, yaşadıkları duyguları ve düşüncelerini paylaştı. Hüsne Arslan, meydanda bulunmanın kendisi için bir görev olduğunu belirtti. Arslan, "Geldik meydana. O gün de meydanlardaydık. Allah ömür verdiği sürece her 15 Temmuz'da burada olacağız inşallah" diyerek, bu nöbetin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.



"O ihanetin bedelini onlar ödediler"



Musa Keskinkılıç ise 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimine karşı halkın gösterdiği direnişi vurguladı. Keskinkılıç, "Çok farklı bir şekilde çıktılar. Çabukta söndüler. Kolay değil ülkende ihanet yaşıyorsun. O ihanetin bedelini onlar ödediler. Halkımız da dirayetiyle ihaneti ödetti" sözleriyle, halkın birlik ve beraberlik içinde hainlere karşı durduğunu belirtti. Kuran-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi ve Beştepe Millet Camii imam-hatibi Fatih Kaya, sunduğu Kur'an-ı Kerim ziyafetiyle dinleyenleri mest etti. Programın son bölümünde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla il genelindeki camilerden aynı anda yeniden yükseldi. Sela sesinin yükseldiği Nur Camii dron ile havadan görüntülendi.