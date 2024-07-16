Yozgat'ta 15 Temmuz düzenlenen törenle anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Lise Caddesi'nde bayrak yürüyüşü ile başladı.



Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sürdü. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda 15 Temmuz ruhunu yansıtan kamu spotları, fotoğraflar ve film gösterileri vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Programda konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek, “15 Temmuz bitmeyen gece, hainlerin depreşmesiyle başlayıp Türk milletinin kahramanlıklarıyla neticelenen gecedir. İşte 15 Temmuz karanlıkla başlayıp Türk milletinin yiğitliği cesareti ve ferasetiyle aydınlığa erişen gece. 15 Temmuz devşirmelerin, değişmelerin, aramızdan yetişenlerin, milletine saldıran yetiştirmelerin milletine saldırmasıyla başlayan ve sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milletinin feraseti ile Türk ve dünya demokrasi tarihinde tarihe geçen bitmeyen gece 15 Temmuz. Darbelere son, ihanete nihayet hainlere hain diye son veren gece” dedi.



15 Temmuz gecesini tekrar yaşamamak adına bir arada bulunduklarını belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ise, “Cenab-ı Hakk bize bir daha öyle karanlık geceler yaşatmasın, biz yaşadıkça bu karanlık geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk milletinin birliğine bir kalkışma olduğu gece. Türk devleti, Türk milleti birçok ihtilallerle karşılaştı. Ama ilk defa kendi halkına karşı kurşun sıkan, kendi halkının üzerine bombalar yağdıran bir iradeyle karşı karşıya kaldı. Türk milleti o gece dayanışmanın en güzel örneğini, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini verdi. İnşallah inanıyoruz ki bundan sonra memleketimizde hiç kimse böyle bir haince kalkışmaya cesaret edemeyecek. Çünkü milletimiz buna izin vermeyecek, vermedi de” şeklinde konuştu.



Program, İl Müftülüğü Korosu tarafından ilahilerin ve türkülerin okunmasıyla son buldu.