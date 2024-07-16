Artvin'de 4 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağışa bağlı olarak Esendal, Serinsu, Balalan ve Boyalı köylerinde farklı noktalarda heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi.

Yağış nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Köylerdeki altyapı sistemlerinde hasar oluştu.

Bölgede çalışma devam ediyor

Esendal köyünde derenin taşması nedeniyle bazı tarım arazileri ile dere kenarındaki ahırlar zarar gördü.

Kapanan yolların açılması, hasar gören altyapıdaki hasarın giderilmesi için Özel İdare ekiplerince bölgede başlatılan çalışma devam ediyor.