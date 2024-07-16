4 bin 137 rakımlı Cilo Dağı'na yoğun ilgi

"Türkiye'nin Himalayaları" olarak adlandırılan Cilo Dağları, sarp kayalıkları ve 4 binlik rakımıyla dağcıların uğrak noktası oldu.

Dağcıların hedefi ise 4 bin 137 rakımlı Cilo Dağı'nın Reşko zirvesi. Hakkari Cilo Dağcılık Kulübü, 25 kişi ile zirve tırmanışında bu hedefine ulaştı.

Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu, "Cilo Dağları bizim Himalayalarımızdır. Bölgenin güvenli hale gelmesi ve dağcıların rahat bir şekilde tırmanış yapabilmeleri, Cilo Dağlarının popilitesini arttıracaktır. Yüksekova Nepal olma yolundadır. Çünkü Cilo Dağlarının en yüksek zirvesi olan Reşko tepesinin klasik rotası Yüksekova üzerinden Serpel köyüne ve oradan da Horkedim yaylasına gider. Bu da bütün tırmanışçıların geleceği yer Yüksekova’dır" dedi.