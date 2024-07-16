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Güncel
AA 16.07.2024 10:37

Adana'da asayiş uygulamasında 37 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde asayiş uygulamalarında 37 şüpheli tutuklandı.

Adana'da asayiş uygulamasında 37 şüpheli tutuklandı
[Arşiv]

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-14 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.

Faaliyetlerde ruhsatsız 28 tabanca, 11 tüfek, kurusıkı tabanca, 37 şarjör, 438 fişek ile silah parçaları, 65,34 gram uyuşturucu, 63 uyuşturucu hap ile 5 çalıntı araç ele geçirildi.

Denetimlerde, 69 motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden 549 bin 160 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 37 şüpheli tutuklandı.

Adana'da asayiş uygulamasında 37 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 249 kişi yakalandı

Polis ekipleri, denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 249 kişiyi de yakaladı. Yabancı uyruklu kişilerin de sorgulandığı uygulamalarda aranan 6 kişiye adli işlem yapıldı.

Öte yandan denetimlerde dilencilik yapan 25 kişiye para cezası uygulandı.

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