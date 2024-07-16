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Güncel
AA 16.07.2024 10:11

Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaralı ve bitkin bulunan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlanarak doğaya salındı.

Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi
[Fotograf: AA]

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince kuş teslim alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terasından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

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