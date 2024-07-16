Balıkesir'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edildi

112 ihbar hattına bitkin halde bir şahin bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekiplerince kuş teslim alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'nde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kızıl şahinin muayene ve kontrolü yapıldı.

Çarpmaya bağlı travma teşhisi konan şahin, tedavi ve rehabilitasyonu tamamlanarak sağlığına kavuşturuldu.

Şahin, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Kazdağları Cam Seyir Terasından doğal yaşam alanına bırakıldı.