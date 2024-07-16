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Güncel
AA 16.07.2024 10:52

Giresun tarihi dokusu ve lavanta bahçeleriyle dikkat çekiyor

Giresun'da tarihi evleri ve dokumasıyla turizmde ön planda olan Tamzara Mahallesi, lavanta bahçesiyle güzellik kazandı.

Giresun tarihi dokusu ve lavanta bahçeleriyle dikkat çekiyor
[Fotograf: AA]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine bağlı Tamzara Mahallesi, restore edilen evleri, yöresel dokuması, havası ve kültürel dokusuyla insanlara şehrin stresinden uzak bir ortam sunuyor.

Tarihi mahallede 3 yıl önce Sercan Bölük ve Emrecan Meletli tarafından hobi amacıyla lavanta bahçesi oluşturuldu.

Giresun tarihi dokusu ve lavanta bahçeleriyle dikkat çekiyor

Geçen yıl ilk hasadı gerçekleştirilen lavanta bahçesi bu yıl da hasat düzeyine geldi.

Göz alıcı mor ve eflatun renkleriyle dikkat çeken lavanta, tarihi mahalleye ayrı bir güzellik kattı.

Tamzara'ya gelen ziyaretçiler, lavanta bahçesinde fotoğraf çektiriyor.

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