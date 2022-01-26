Kırşehir'de İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle dün kapanan 115 köy yolundan 88'ini ulaşıma açtı.

Ekipler merkeze bağlı 2, ilçelerden Akçakent'te 5, Akpınar'da 3, Boztepe'de 2, Çiçekdağı'nda 7, Kaman'da 5 ve Mucur'da 3 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Niğde'de etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Belediye ekiplerinin ana arterlerde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yolları, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.