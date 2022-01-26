Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında 15 gün ile 47 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis ve adli para cezası bulunan E.G, N.K, İ.G, Y.G, A.U, A.E, E.Ş, M.Y, E.G, S.S, M.G, E.K, İ.A, H.D, D.E, D.K, S.Ü, B.B, T.Ö, M.B.A, E.G, T.P. ile Ü.G. yakalandı.

Hırsızlık suçundan D.K'nın 47 yıl 2 ay, H.D'nin de 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonda çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli de yakalandı.