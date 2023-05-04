Kırşehir Müftülüğü görevlileri Kahramanmaraş'ta "Diyanet Çocuk" çadırında çocuklarla buluşuyor

Kırşehir Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda gönüllü din görevlilerinden oluşan ekiplerin depremzedelere yönelik faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş'ta kurulan 'Diyanet Çocuk' çadırlarında Kırşehir İl Müftülüğü görevlileri ve 4-6 yaş Kur’an kursu öğreticileri bölgede görev yapıyorlar. Okul öncesi çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarından mezun veya sertifikası olan Kur'an kursu öğreticilerimiz burada çocuklarla ilgileniyor. Deprem bölgesinde okul öncesi çocukların deprem korkularını biraz olsun unutabilmeleri için Kur'an-ı Kerim, ilmihal bilgileri, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hayatından örnekler dinliyor, çeşitli ve eğlenceli oyunlar ile el becerilerini geliştirebilmeleri için etkinlikler yapılıyor"