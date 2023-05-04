Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın katılımlarıyla üniversite binasında gerçekleşen kahvaltıda öğrenciler, öğretim görevlileriyle sohbet etti.

Elmacı, öğrencilerin Amasya Üniversitesini tercih etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Amasya Üniversitesinin küresel alanda tanıtımına büyük katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerle bir araya gelmek bizleri mutlu etti." dedi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, Genel Sekreter Duran Çuhadar, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nurşat Biçer'in yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.