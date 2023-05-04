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Güncel
AA 04.05.2023 16:19

Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, rektörlük tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Amasya'da yabancı öğrenciler kahvaltıda bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’nın katılımlarıyla üniversite binasında gerçekleşen kahvaltıda öğrenciler, öğretim görevlileriyle sohbet etti.

Elmacı, öğrencilerin Amasya Üniversitesini tercih etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Amasya Üniversitesinin küresel alanda tanıtımına büyük katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederim. Öğrencilerle bir araya gelmek bizleri mutlu etti." dedi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın, Genel Sekreter Duran Çuhadar, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nurşat Biçer'in yanı sıra akademik ve idari personel katıldı.

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