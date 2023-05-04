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Güncel
AA 04.05.2023 16:05

Elmalı'da yaban mersini bahçesi kuruldu

Antalya, Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, ilçede kurulan yaban mersini (blueberry) bahçesine 35 bin fide dikildiğini söyledi.

Elmalı'da yaban mersini bahçesi kuruldu
[Fotograf: AA]

Karamık Mahallesi'nde bir çiftçi tarafından kurulan bahçede, yaban mersini üretimine başlandı.

Üretim alanını ziyaret eden ve çalışmaları inceleyen Boğatimur, yaptığı açıklamada, ilçede ilk kez yaban mersini bahçesi oluşturulduğunu söyledi.

Boğatimur, yaban mersininin ilçeye yeni bir üretim alanı kazandıracağını söyleyerek,"Mavi yemiş asitli ve organik madde zengini toprakları sever. İlçemiz bazik toprak yapısına sahip olduğu için saksılarda yetiştiriliyor. Çok hızlı bir şekilde üretilerek satışa sunulabilir ve farklı alanlarda kullanılabilir. İçeriğiyle sağlık açısından oldukça yararlıdır. Şu anda 25 dekar alanda 35 bin fide dikimi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Yaban mersininin birim alandaki getirisinin de oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Boğatimur, 100 gram fiyatının 60 lira olduğunu aktardı.​​​​​​​

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