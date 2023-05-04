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Güncel
AA 04.05.2023 15:55

Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları Şırnak'ta başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Minik Kızlar ve Erkekler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları, Şırnak'ta başladı.

Okul Sporları Minikler Tenis Bölge Birinciliği müsabakaları Şırnak'ta başladı
[Fotograf: AA]

Şırnak Üniversitesi yerleşkesindeki 2 kapalı, 4 açık olmak üzere 6 kortta başlayan müsabakalara Van, Siirt, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis ve Şırnak'tan 36 kız ve 36 erkek sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, kentin son yıllarda adının sportif faaliyetlerle anıldığını söyledi.

Yıldızlar ve gençlerden sonra minikler kategorisindeki bölge müsabakalarına da ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Ayar, iyi bir turnuva geçirilmesi temennisinde bulundu.

Ayar, "Artık tenis denildiğinde organizasyon olarak ilk akla gelen illerin başında geliyoruz. Bunun gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 22 Mayıs'ta 'Çocuk Cup'a ev sahipliği yapacağız. Kentin sporla, başarılarla ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlar ile anılmasını devam ettirmek için hep beraber çalışacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İlimize hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, İl Müftüsü Ahmet Dilek, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

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