Erzurum'da kuyumcuların yoğunlukta olduğu çarşıya polis noktası kuruldu

Yakutiye ilçesi Tebrizkapı semtindeki çarşıda bulunan esnafın destekleriyle yapılan polis kontrol noktasında görev alan ekipler, farklı konumlara yerleştirilen kameralarla çarşıya giriş ve çıkışları kontrol edecek.

Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak, yıllar önce çarşının üst sokağında polis karakolu olduğunu ve hırsızlık olaylarının bu nedenle yaşanmadığını, karakolun taşınmasıyla sorunların arttığını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer'in desteğiyle polis noktası kurulduğunu belirten Koçak, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık olayı polis noktasının yapılmasını hızlandırdı. Yaşanan olay bizleri daha çok tedirgin etti. Çarşıdaki kameraların sayısını artırma kararı aldık. Çarşının farklı noktalarına 22'ye yakın kamera takılacak." dedi.

"Polislerimizin gelip mağazaları kontrol edebileceği bir alan oluşturduk"

Koçak, alanda sadece kuyumcuların olmadığını aynı zamanda arka sokaklarda atölyelerin olduğunu aktardı.

Polis noktasındaki ekiplerin noktada dönüşümlü hizmet vereceğini ifade eden Koçak, şöyle konuştu:

"Emniyet müdürümüz ile birlikte esnaf arkadaşlarımızı ziyaret ederek yaptığımız görüşmelerde aldığımız ortak kararla buraya bir polis noktası yaptırdık. Sadece Taşmağazalar Çarşısı'ndaki kuyumcu esnafından destek alarak bunu yaptık. Noktanın bulunduğu alan atıl vaziyetteydi. Belediye ekipleri boyasını yaptırdı. Kontrol noktasından çarşının izlenmesi için farklı noktalara güvenlik kameraları koymaya karar verdik. Polislerimizin gelip mağazaları kontrol edebileceği bir alan oluşturduk."

"Silahı çekip beni bacağımdan vurması beş saniye sürdü"

Kuyumcu esnafı Oğuzhan Özünal ise polis noktasının önemli ölçüde caydırıcı olacağına inandıklarını söyledi.

İş yerinde geçen yıl silahlı soygun girişimine maruz kaldığını söyleyen Özünal, "Silahı çekip beni bacağımdan vurması beş saniye sürdü. Herhangi bir şey çalamadılar ama zor bir süreç yaşadık. Birkaç ay önce de başka bir arkadaşımız planlı bir soyguna maruz kaldı. Ciddi bir kayba uğradı. Polis noktası sayesinde inşallah güvenlik zafiyeti ortadan kalkar." dedi.