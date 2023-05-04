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Güncel
AA 04.05.2023 16:23

Bayburt'ta kurulacak sünger fabrikası için imzalar atıldı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan fabrika için firma yetkilileriyle protokol imzaladı.

Bayburt'ta kurulacak sünger fabrikası için imzalar atıldı

Epcim, 53 bin 500 metrekarelik arazi üzerine kurulacak projede 36 bin metrekarelik kapalı alanda sünger üretimi yapacak firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninin ardından konuşan Epcim, Dubai merkezli firmanın 10 milyon dolar bedelle kente fabrika kazandıracağını belirtti.

Yatırımın kentte istihdama ve üretime katkı sağlayacağını ifade eden Epcim, "İş insanı Nazır Khan'a ve yatırımın Bayburt'a getirilmesi hususunda gayret sarf eden Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman'a teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İmza törenine Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Kahraman ve OSB Müdürü Murat Türkoğlu katıldı.

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