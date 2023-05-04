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Güncel
İHA 04.05.2023 16:29

Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun'un Eynesil ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Altınlı Mahallesi giriş kavşağında, S.Z. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü S.Z. ile Z.Z, E.Z. ve G.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Görele Devlet hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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