Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde yol kenarındaki poşette 16 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında poşette 16 silah ele buldu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinin Ahmetbey beldesinde yol kenarında poşet içerisinde silahların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler bölgede yaptığı araştırmada siyah poşet içerisinde 16 el yapımı silah, 29 kabza ile silah parçaları buldu.
Olayla ilgili şüpheli S.A. gözaltına alındı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Jandarma Genel Komutanlığı
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