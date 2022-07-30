TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de haziran ayı itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 taşıtın trafiğe kaydı bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'nin, ülke genelindeki motorlu kara taşıtlarının binde 5,5'ine sahip olduğu ifade edilen açıklamada, kentte trafiğe kayıtlı 141 bin 339 taşıttan 64 bin 416'sı otomobil, 2 bin 353'ü minibüs, bin 667'i otobüs, 17 bin 450'si kamyonet, 4 bin 377'si kamyon, 29 bin 290'ı motosiklet, 21 bin 414'ü traktör ve 372'si ise özel amaçlı taşıtlardan oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 218, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 bin 243 arttığı kaydedildi.​​​​​​​