Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ekiplerinin desteğiyle Nilüfer ilçesi Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında 397 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, denetlenen 12 iş yerinden 7'sine eksik belge nedeniyle işlem yapıldı. Polis ekipleri, 97 aracı da kontrol etti.

Uygulamada uyuşturucu madde kullanma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, 2 kurusıkı tabanca, tabancalara ait 3 şarjör ve 100 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 3 aracın sahibine de 7 bin 971 lira idari ceza uygulandı.