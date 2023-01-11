Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde ticari araçlara yönelik denetim yaptı.

1734 aracın kontrol edildiği denetimde kurallara uymadığı tespit edilen 92 araç sürücüsüne 148 bin 87 lira ceza uygulandı. 28 araç trafikten men edildi, 1 sürücünün belgesine el konuldu.